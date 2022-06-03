Это архимного.

Сегодня ночью (нам в редакции пришлось поднять соответствующий материал вверх) Insomniac Games и Sony объявили о том, что Marvel’s Spider-Man Remastered всё-таки доберётся до персональных компьютеров, тем самым став ещё одним экс-эксклюзивом PlayStation в рамках обновлённой, более мудрой политики компании. Вскоре в сопроводительном материале Sony упомянула, что на сегодняшний день суммарный тираж двух игр про «Паучка» — а именно Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man Miles Morales — превысил 33 миллиона экземпляров.

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Данный результат с чистой совестью можно назвать великолепным, особенно, учитывая тот факт, что обе игры на протяжении всего этого времени были доступны исключительно на консолях PlayStation.

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Отметим, что за PC-версию Marvel’s Spider-Man Remastered отвечают Insomniac при содействии Nixxes Software. Последняя зарекомендовала себя как опытная «портировщица» консольных игр на компьютеры. Релиз — 12 августа.