Сегодня ночью (нам в редакции пришлось поднять соответствующий материал вверх) Insomniac Games и Sony объявили о том, что Marvel’s Spider-Man Remastered всё-таки доберётся до персональных компьютеров, тем самым став ещё одним экс-эксклюзивом PlayStation в рамках обновлённой, более мудрой политики компании. Вскоре в сопроводительном материале Sony упомянула, что на сегодняшний день суммарный тираж двух игр про «Паучка» — а именно Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man Miles Morales — превысил 33 миллиона экземпляров.
реклама
Данный результат с чистой совестью можно назвать великолепным, особенно, учитывая тот факт, что обе игры на протяжении всего этого времени были доступны исключительно на консолях PlayStation.
Отметим, что за PC-версию Marvel’s Spider-Man Remastered отвечают Insomniac при содействии Nixxes Software. Последняя зарекомендовала себя как опытная «портировщица» консольных игр на компьютеры. Релиз — 12 августа.