Признаться честно, от State of Play, тем более посвящённой проектам от партнёров Sony, этой ночью мы в редакции не ожидали ничего сверхъестественного. Однако компания всё же смогла удивить: сначала ремейк Resident Evil 4 официально анонсировала, теперь — PC-версию экшена Marvel’s Spider-Man Remastered, в своё время получившего очень высокие пользовательские оценки на консолях PlayStation.
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Согласно заверениям разработчиков из Insomniac Games, PC-версия Marvel’s Spider-Man Remastered создавалась при содействии Nixxes Software, и компании гарантируют полную оптимизацию для старшей игровой платформы.
Релиз —12 августа в Steam и Epic Games Store. Кому что удобнее и привычнее. Статус «ремастера» в данном случае означает сборник игры и трёх основных контентных дополнений.