В конце апреля разработчики Final Fantasy XVI сообщали, что работа над проектом находится уже на финальных этапах. Обычно такие заявления означают, что релиз состоится уже в ближайшие полгода, однако в случае с шестнадцатой номерной частью «Финалки» всё оказалось куда более запущенным: сегодня в рамках State of Play разработчики опубликовали новый трейлер проекта, а также сообщили, что его релиз состоится только летом 2023 года на PlayStation 5.
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Видеоролик, справедливости ради, и впрямь эффектный и запоминающийся, так что один балл за не самые позитивные новости мы авторам FFXVI всё же вернём.
Официально Final Fantasy XVI была анонсирована осенью 2020-го, однако пандемия серьёзно ударила по темпам производства, поэтому произошло то, с последствиями чего мы имеем дело сегодня. В настоящее время происходит «полировка» проекта. Именно этот процесс займёт ещё целый год.