Видимо, скоро объявят дату выхода.

Формально Final Fantasy XVI была анонсирована ещё осенью 2020 года, но с тех пор все касавшиеся данного проекта новости повествовали лишь о прохождении им очередных этапов разработки. Не стала приятным исключением и сегодняшняя новость, из которой следует, что Final Fantasy XVI достигла финальной стадии своего производства.

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Что Square Enix подразумевает под финальной стадией, ещё только предстоит узнать, однако в большинстве случаев это означает полное завершение контентного наполнения продукта и переход к его тестированию и отладке. Возможно, объявление даты выхода Final Fantasy XVI состоится уже летом.

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Игра должна была выйти гораздо раньше, но трудности, вызванные пандемией, не могли не повлиять на сроки сдачи проекта в релиз.