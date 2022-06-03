Под занавес State of Play выступление было передано Capcom, которая со свойственным серии пафосом и эффектными кадрами показала официальный анонсирующий трейлер Street Fighter 6.
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Стоит отметить, что хоть данный видеоролик называется анонсирующим, но официально о работе над Street Fighter 6 нам известно ещё с февраля. Какими-либо важными подробностями проекта с нами поделились, да и давайте будем откровенными: они в данном случае не особо требуются.
Релиз должен состояться в следующем году. Пока без конкретики.