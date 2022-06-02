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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Премьера Call of Duty Modern Warfare II состоится через неделю, а пока — смотрим «живой» трейлер
Смотреть тут, правда, особо не на что.
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Инсайдеры в очередной раз оказались правы: полноценная мировая премьера Call of Duty Modern Warfare II состоится уже на следующей неделе, 8 июня, что официально подтвердили в издательстве Activision. А чтобы фанаты франшизы не томились в ожидании, на закуску им был предоставлен специальный видеоролик с настоящими актёрами. Смысловой нагрузки видео, впрочем, никакой не несёт.

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По слухам, в Call of Duty Modern Warfare II нас ждёт проработанная сюжетная линия со ставшей уже традиционной «серой» моралью. Подробностей проекта пока нет, но инсайдерские донесения гласят, что главным местом действия игры станет Колумбия, где оперативникам предстоит ликвидировать наркокартели, признанные угрозой для всего западного полушария.

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#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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