Издание «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор сообщает, что в рамках закона о «суверенном» рунете в России идёт работа по блокировке VPN-сервисов, среди которых есть Proton VPN, помогающих обходить блокировки контента, признанного запрещённым в Российской Федерации.
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«Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в ведомстве «Интерфаксу» в ответ на запрос относительно проблем с доступом пользователей в России к сервису Proton VPN.
Напомним, в четверг на сайте Proton появилось сообщение о проблемах с подключением к VPN в России.
«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн лзаявил, что в России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и РКН «намерен продолжить эту работу». Как видим, работа ведётся и по сей день. И будет вестись.