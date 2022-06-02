К сожалению, других дел у Blizzard нет.

На протяжении многих лет, когда сетевые видеоигры только начинали своё развитие, отношение к ним было примерно следующим: в игре, как и на войне, которую она имитирует, не до хороших манер. Затем видеоигры стали «оказуаливаться», перестали быть развлечением для энтузиастов и вобрали в себя массу нежных и обидчивых представителей человечества, под дудку которых сегодня так модно плясать. Вот и Blizzard который год бьётся над тем, чтобы её проекты стали стерильными с точки зрения взаимоотношений между участниками игрового процесса.

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В конце апреля игроки узнали о планах Blizzard добавить в World of Warcraft «социальный контракт», который в том числе перечисляет правила поведения в игре, и которые обязательно надо принять, если пользователь желает продолжить свои приключения в Азероте. Геймеры раскритиковали компанию за такое решение, теперь же «контракт» стал частью основной игры.

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В «документе», в частности, перечислена недопустимость оскорблений, унижений других пользователей по их идентичности, гендеру, расе или возможностям. За нарушение данных правил игроков будут наказывать вплоть до блокировки учётной записи. И вариантов у игроков только два: либо принять правила «игры», либо выйти из неё. Blizzard недвусмысленно пояснила, что не потерпит тех, кто не готовы отказаться от своей «токсичности».