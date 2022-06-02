Несмотря на то, что Battlefield 2042 с нами уже больше восьми месяцев, первый мультиплеерный сезон в ней официально до сих пор не стартовал. Как к этому относиться, вы прекрасно знаете; не знает этого только DICE, которая продолжает изображать, будто Battlefield 2042 жива и нуждается в контентной поддержке. В частности, авторитетный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что официально студия представит вниманию общественности первый игровой сезон уже на следующей неделе.
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Строго говоря, смысл в грядущем событии от DICE чисто формальный: все основные подробности первого сезона Battlefield 2042 благополучно утекли в Сеть ещё два дня назад. Из утечки следует, что нас ждёт новый специалист родом из Польши, новое поле боя, премиальные боевые пропуска, новое оружие и два новых вертолёта — по одному на сторону конфликта.
Если продолжать верить Хендерсону, а не верить ему оснований нет, поскольку его информация до сих пор подтверждалась со стопроцентной вероятностью, то между презентацией первого сезона и его релизом пройдёт ещё пара недель. Иными словами, новый контент появится в игре ближе к середине—концу июня.