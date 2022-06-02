Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE официально поведает о первом сезоне Battlefield 2042 на следующей неделе — авторитетный инсайдер
Но вообще-то в Сеть уже утекло всё, что необходимо.
анонсы и реклама
!! <b>3080 Gigаbyte Gaming дешевле 100тр</b>
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Несмотря на то, что Battlefield 2042 с нами уже больше восьми месяцев, первый мультиплеерный сезон в ней официально до сих пор не стартовал. Как к этому относиться, вы прекрасно знаете; не знает этого только DICE, которая продолжает изображать, будто Battlefield 2042 жива и нуждается в контентной поддержке. В частности, авторитетный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что официально студия представит вниманию общественности первый игровой сезон уже на следующей неделе.

реклама

Строго говоря, смысл в грядущем событии от DICE чисто формальный: все основные подробности первого сезона Battlefield 2042 благополучно утекли в Сеть ещё два дня назад. Из утечки следует, что нас ждёт новый специалист родом из Польши, новое поле боя, премиальные боевые пропуска, новое оружие и два новых вертолёта — по одному на сторону конфликта.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Если продолжать верить Хендерсону, а не верить ему оснований нет, поскольку его информация до сих пор подтверждалась со стопроцентной вероятностью, то между презентацией первого сезона и его релизом пройдёт ещё пара недель. Иными словами, новый контент появится в игре ближе к середине—концу июня.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Детали первого сезона Battlefield 2042: польский специалист с ракетами, карта Exposure и стелс-вертолёты
EA решила прекратить продажи игр сторонних компаний в Origin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
130
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
56
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
46
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
14
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
14
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
36
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
15
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Aztartez
14:29
Написано же, что продавать будут дружественным странам. Просто кто-то подсуетится и будет покупать у РФ и продавать недружественным РФ странам. Просто теперь эти газы будут стоить дороже для покупател...
Россия запретила продавать неон и другие инертные газы на экспорт до конца 2022 года
djon3volta
14:27
Где золото СССР? Вот Путин 100% знает где это золото, кто его вывез и в какие страны. Почему он с этого козыря не зайдёт? Так же и про высадку американцев на Луну, если всё снято в Голливуде, то почем...
Россия запретила продавать неон и другие инертные газы на экспорт до конца 2022 года
[Леди Яга]
14:27
Такой балабол как ты может писать все что угодно, но все же весьма любопытно как же ты определил что я мужик ? О_О
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Dart Wader
14:26
Поезжай туда, объясни им что они не правы, чем комменты писать...
В. Путин успокоил покупателей люксовой продукции – без «шестисотых Мерседесов» не останемся
buratino777
14:25
да , поэтому каклов надо считать ватанами.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Olexey Arestovich
14:25
"разгон и оптимизация таймингов не дают практически никакой пользы." ты совсем ебобо или специально срешь здесь на оверах? это ресурс для людей разбирающихся в железе, хватит постить тут свою ламерск...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
kib@rg
14:25
Как-то слабовато +15% прироста для стольких изменений. Новый сокет AM5, новое ядро зен4, нужны новые материнки AM5 и новая память DDR5, а суммарный официальный прирост IPC всего +15%, его же и подтвер...
Инсайдеры назвали предполагаемые цены на материнские платы AMD 600-й серии – B650E до $350
Dart Wader
14:24
это надо еще посмотреть кто себе харакири сделал...
В. Путин успокоил покупателей люксовой продукции – без «шестисотых Мерседесов» не останемся
Антон вырезай его
14:24
11700kf 1.28, в стоке мать до 1.5 дает. но это многовато)
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
buratino777
14:24
вообще продавать не надо. разве что только своим и только то количество что им реально необходимо для производства
Россия запретила продавать неон и другие инертные газы на экспорт до конца 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем