Информацию опубликовал известный датамайнер.

Несколько дней назад мы писали вам о том, что компания DICE планирует и дальше поддерживать сетевой шутер Battlefield 2042. В скором времени должен запуститься первый сезон контента (называется Zero Hour) с новыми режимами, переработанными картами и подправленным интерфейсом. А теперь пытливый датамайнер с ником Temporyal, который любит собирать информацию о проектах серии Battlefield, поделился деталями сезона.

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Итак, в первом сезона Battlefield 2042 должен появиться новый специалист — польский боец по имени Эвелина Лис, которая умеет стрелять из установки с управляемыми ракетами. Больше про её способности пока ничего не известно.

Новая карта получила название Exposure, её действие разворачивается в Канаде. Датамайнер утверждает, что одновременно с запуском сезона в игре появится особый плейлист, в котором игроки смогут принимать участие в боях только на этой карте.

По транспортным средствам точно известно, что должны появиться российский стелс-вертолёт КА-99 «Ганнибал» и американский RAH-68 Shoshone. В обоих случаях транспортные средства могут вмещать в себя по одному пилоту и стрелку.

Также с запуском первого сезона поклонники Battlefield 2042 смогут приобрести премиальный боевой пропуск с внутриигровыми наградами, среди которых обязательно будут свежие облики.

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Вся ознакомительная информация о грядущем сезона была снабжена отдельными слайдами с нужно деталировкой. В случае с пушками датамайнер опубликовал изображение, обнаруженное в предыдущих сборках клиента онлайн-шутера — то есть, прямой связи между этим оружием и первым сезоном нет.