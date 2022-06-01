Многие справедливо не понимают, почему этой механики не было изначально.

Будучи неожиданно даже для самих разработчиков удачным и востребованным проектом, симулятор управляющего местами не столь отдалёнными Prison Architect постоянно с течением времени развивается. Сегодня, например, авторы проекта анонсировали уже седьмое по счёту контентное дополнение, которое получило название Gangs, что можно перевести как «Банды».

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Аддон заметно расширит игровой процесс. Как нетрудно догадаться из названия, основным нововведением дополнения станут тюремные банды, в которые будут сбиваться «зэки» по различным интересам. У банд будут свои уникальные свойства, и к каждой нужно будет находить подход, дабы не довести до бунтов и, как следствие, кровопролития среди сидельцев.

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Релиз состоится уже «скоро». Что девелоперы вкладывают в это понятие, можно только догадываться и ждать.