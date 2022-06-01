Часть сведений (но не главную) авторы уже опровергли.

В настоящее время Atomic Heart является самым ожидаемым отечественным игровым проектом. К сожалению, его разработчики из московской студии Mundfish после начала известных февральских событий перестали выходить на мало-мальски внятную связь, ну а там, где молчат разработчики, на помощь закономерно спешат инсайдеры.

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Один из таких инсайдеров, ссылаясь на источники в Mundfish, сообщил, что предыдущий план по выпуску Atomic Heart в «...бре» пришлось заменить. Отныне релиз игры состоится только в начале следующего года.

Ранее по Сети гуляли слухи о том, что Mundfish попала в затруднительное положение из-за так называемых санкций и даже была вынуждена передислоцировать своих сотрудников за границу, что и привело к подрыву рабочей обстановки и смещению сроков релиза проекта.

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Когда мы уже начали набирать текст данного материала, Mundfish опубликовала заявление, в котором отрицает факт дачи интервью СМИ на эту тему и называет её «вбросом»: разработка игры не приостанавливалась. Опровергать слух о том, что релиз всё же перенесут, девелоперы пока предусмотрительно не стали.