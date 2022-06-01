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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: релиз Atomic Heart про альтернативный СССР задержится до следующего года
Часть сведений (но не главную) авторы уже опровергли.
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В настоящее время Atomic Heart является самым ожидаемым отечественным игровым проектом. К сожалению, его разработчики из московской студии Mundfish после начала известных февральских событий перестали выходить на мало-мальски внятную связь, ну а там, где молчат разработчики, на помощь закономерно спешат инсайдеры.

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Один из таких инсайдеров, ссылаясь на источники в Mundfish, сообщил, что предыдущий план по выпуску Atomic Heart в «...бре» пришлось заменить. Отныне релиз игры состоится только в начале следующего года.

Ранее по Сети гуляли слухи о том, что Mundfish попала в затруднительное положение из-за так называемых санкций и даже была вынуждена передислоцировать своих сотрудников за границу, что и привело к подрыву рабочей обстановки и смещению сроков релиза проекта.

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Когда мы уже начали набирать текст данного материала, Mundfish опубликовала заявление, в котором отрицает факт дачи интервью СМИ на эту тему и называет её «вбросом»: разработка игры не приостанавливалась. Опровергать слух о том, что релиз всё же перенесут, девелоперы пока предусмотрительно не стали.

#atomic heart #mundfish
3
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[Леди Яга]
19:59
Лол. Если бы ты в своем домашнем ака игровом компе вот таким чудом на 24ТБ похвастался это бы было сильно, а показать скрин чужого сервера это зашквар
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Andri Klin
19:57
Интересная версия, а дирижабли чем плохи? Ну обычные, не пытающиеся маневрировать у земли? С автомобилями-то понятно, аккумуляторов ёмких и легких нет.
Американцы снова попробуют создать самолет-экраноплан
pckot
19:55
Перенесут, потом баги будут исправлять пару лет, а по итогу будет провал года
Утечка: релиз Atomic Heart про альтернативный СССР задержится до следующего года
Alex TOPMAN
19:53
Так мы про виндовый и говорим, а не про "активное чтение с диска каких-нибудь текстур" (и не про бэкап резервный, а именно про файловый своп).
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Cocaine Holocaust
19:52
Вот эту картинку ставишь под каждым постом, Зелотина, чтобы люди не забывали, что ты такое.
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
Zorro
19:47
Да так и есть. Если гамать в 4К то 32гб памяти уже в притык и конечно видак надо по серьезней.
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Муж_ЗАГЛOТА
19:43
я там себе 3080 купил на алике -> скоро буду всех нОгибать )))
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Муж_ЗАГЛOТА
19:41
третьим будешь???
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Шеша сидит с компа
19:41
теперь я тебя обязан наказать герой клавиатурный
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Муж_ЗАГЛOТА
19:39
мочей тигра???
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