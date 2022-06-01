Его не поступало уже девять месяцев.

В начале прошлой осени Valve вежливо попросила моддеров по Team Fortress 2 изъять популярные модификации Team Fortress 2 Classic и Open Fortress из открытого доступа. На тот момент моддеры, а вместе с ними и игроки понадеялись на то, что Valve подготовила какой-то важный анонс, однако шли дни, недели, месяцы... И ни ответа, ни привета.

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Сегодня авторы вышеуказанных модификаций сообщили, что уже попросту устали ждать от Valve ответ и вернули свои проекты в открытый доступ. Наиболее популярной из двух вышеуказанных модификаций является Team Fortress 2 Classic, основанная на слитом в Сеть исходном коде игры, и возвращающая её к тому виду, который игра имела где-то в 2008 году.

Естественно, Classic-модификация не является просто «копипастой» оригинала, как это, в частности, делает Blizzard со своей WoW Classic: мод обеспечивает проект некоторыми уникальными опциями, например, возможностью проводить более масштабные баталии — с участием аж четырёх команд вместо стандартных двух.

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Сама Valve, впрочем, считает данные модификации нарушением интеллектуальной собственности, но моддерам, по всей видимости, уже просто «по барабану».