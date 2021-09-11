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По договорённости с Valve доступ к двум популярным модам для Team Fortress 2 временно закрыт

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Как и у любой уважающей себя игры, у Team Fortress 2 имеется большое и любящее сообщество моддеров-энтузиастов, создавших для игры массу модификаций разных масштабов и видов. Среди них, например, две крупных модификации под названиями Open Fortress и Team Fortress 2 Classic. Как вы уже поняли по заголовку, именно они и являются главными героями данной новостной заметки.

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Разработчики данных модификаций сообщили, что по договорённости с Valve загрузки их творений временно закрыты и что с нами обязательно поделятся дополнительной информацией. Насколько долгим является это «временно», не сообщается. Valve вообще с пониманием и уважением относится к труду модостроителей, поэтому вряд ли мы имеем дело с требованием прекращения распространения вышеуказанных модификаций. Пока что можно только предполагать, но, скорее всего, в ближайшее время будет объявлено о сотрудничестве Valve с авторами Open Fortress и Team Fortress 2 Classic.

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Модификация Open Fortress предназначена для создания для Team Fortress 2 дополнительных игровых режимов и новых героев, тем самым расширяя геймплей культового проекта. Team Fortress 2 Classic же — это проект по возвращению Team Fortress 2 во времена, когда её игровой процесс не был оккупирован «шапками».

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