Как и у любой уважающей себя игры, у Team Fortress 2 имеется большое и любящее сообщество моддеров-энтузиастов, создавших для игры массу модификаций разных масштабов и видов. Среди них, например, две крупных модификации под названиями Open Fortress и Team Fortress 2 Classic. Как вы уже поняли по заголовку, именно они и являются главными героями данной новостной заметки.

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Разработчики данных модификаций сообщили, что по договорённости с Valve загрузки их творений временно закрыты и что с нами обязательно поделятся дополнительной информацией. Насколько долгим является это «временно», не сообщается. Valve вообще с пониманием и уважением относится к труду модостроителей, поэтому вряд ли мы имеем дело с требованием прекращения распространения вышеуказанных модификаций. Пока что можно только предполагать, но, скорее всего, в ближайшее время будет объявлено о сотрудничестве Valve с авторами Open Fortress и Team Fortress 2 Classic.

реклама Hi all. As of this post, downloads for TF2Classic are temporarily disabled due to an arrangement with Valve. This includes direct downloads to the mod through our website, Discord, and launcher.



This is only temporary for now. We'll keep you posted for further information. — TF2Classic (@tf2classic) September 10, 2021

Downloads for Open Fortress are currently suspended due to an arrangement with Valve. This suspension is temporary and we will keep you informed on future developments as they come - stay tuned! — Open Fortress (@OpenFortress) September 10, 2021

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Модификация Open Fortress предназначена для создания для Team Fortress 2 дополнительных игровых режимов и новых героев, тем самым расширяя геймплей культового проекта. Team Fortress 2 Classic же — это проект по возвращению Team Fortress 2 во времена, когда её игровой процесс не был оккупирован «шапками».