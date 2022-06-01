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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: энтузиасты представили своё видение ремейка Silent Hill на Unreal Engine 5
Тема пока себя не изжила. Но момент приближается.
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Энтузиасты продолжают развлекаться с вышедшим недавно в полноценный релиз движком Unreal Engine 5. Будучи суперсовременным решением для разработки игр, Unreal Engine 5 позволяет реализовать даже самые бурные фантазии энтузиастов. Коих пока что в основном хватает разве что на подготовку видеороликов со своим видением ремейков любимых игр. Несколько часов назад очередь дошла до Silent Hill, и «ютубер» под ником TeaserPlay опубликовал соответствующий видеоролик.

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Как и во всех похожих видео, где главную роль играет Unreal Engine 5, в нижеуказанном ролике можно заметить работу освещения, продвинутую систему частиц, ну и в целом высокий технологический уровень местной графики. Безусловно, современные ремейки игр должны выглядеть именно так, однако реальность такова, что цены на «железо», способное «вытянуть» подобную картинку, всё ещё страшно далеки от народа.

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Что касается Silent Hill в целом, то по Сети регулярно гуляют слухи о том, что франшизу собираются воскресить и даже чуть ли не привлечь к данному процессу самого Кодзиму. Подтверждений тому пока нет никаких, но надежда у геймеров всё же теплится.

#epic games #unreal engine 5
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