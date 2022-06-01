Платформа VK Play совместно с ResearchMe провели опрос среди порядка двух тысяч граждан России из разных регионов, по итогам которого собрали достаточно любопытную статистику. Выяснилось, что современное поколение родителей спокойно относятся к увлечению своими чадами компьютерными играми и в большинстве случаев не препятствуют такому их времяпрепровождению.
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Согласно опросу, 70 % родителей из числа опрошенных разрешают своим детям проводить время в видеоиграх, а почти две трети (63 %) не имеют в отношении игр никаких отрицательных стереотипов. Более того, четверть участников опроса не против того, чтобы их дети в будущем работали в сфере игровой индустрии, считая, что работа в данном сегменте не только престижная, но и хорошо оплачиваемая, не говоря уже о возможности проявить себя в творческом плане.
Почти две трети (64 %) респондентов не против того, чтобы различные видеоигры вводили в школьную программу в рамках киберспортивной дисциплины. Треть опрошенных считает, что подобное нововведение является обязательным в наши дни, другая треть, видимо, согласна на видеоигры в школе только в качестве факультатива.