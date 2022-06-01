Вот это мастерство прогнозирования, конечно.

Мрачный «рогалик» Darkest Dungeon II пребывает в раннем доступе в Epic Games Store чуть больше полугода. Разработчики изначально не собирались наглеть и пользоваться гостеприимством слишком уж долго, и вот, теперь стало известно, что планы остаются в силе: полноценный релиз Darkest Dungeon II, то есть, его выход из раннего доступа, состоится в феврале следующего года.

реклама

Работы, однако, предстоит ещё много: студия Red Hook собирается в ближайшее время добавить третий акт, а затем и четвёртый, внедрить нового персонажа, реализовать более совершенную систему прогрессии и многое другое.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Darkest Dungeon II — продолжение вышедшего в начале 2016 года тепло принятого публикой мрачного «рогалика». Игра обрела широкую известность (пусть и в достаточно узких кругах), ну а её сиквел уже даже сейчас, в незавершённом виде, судя по отзывам игроков, во всём превосходит оригинал.