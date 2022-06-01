Мрачный «рогалик» Darkest Dungeon II пребывает в раннем доступе в Epic Games Store чуть больше полугода. Разработчики изначально не собирались наглеть и пользоваться гостеприимством слишком уж долго, и вот, теперь стало известно, что планы остаются в силе: полноценный релиз Darkest Dungeon II, то есть, его выход из раннего доступа, состоится в феврале следующего года.
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Работы, однако, предстоит ещё много: студия Red Hook собирается в ближайшее время добавить третий акт, а затем и четвёртый, внедрить нового персонажа, реализовать более совершенную систему прогрессии и многое другое.
Darkest Dungeon II — продолжение вышедшего в начале 2016 года тепло принятого публикой мрачного «рогалика». Игра обрела широкую известность (пусть и в достаточно узких кругах), ну а её сиквел уже даже сейчас, в незавершённом виде, судя по отзывам игроков, во всём превосходит оригинал.