Правильное решение.

Разработчики из Sony Santa Monica сообщили о том, что отныне PC-версия God of War (2018), поступившая в продажу в начале этого года, полностью поддерживает технологию AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, которая отличается более совершенным уровнем апскейлинга.

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Стоит напомнить, что FSR используется для того, чтобы игроки не выбирали между качеством и производительностью: благодаря данной технологии обеспечивается и приемлемый уровень графики, и достойная производительность. FSR является своего рода конкурентом DLSS от NVIDIA, при этом позволяет работать как на «красных», так и на «зелёных» графических ускорителях.

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Что же до God of War, то героиня новости — это пусть и хорошее, но всё же прошлое. Сейчас в производстве находится продолжение в виде God of War Ragnarok, релиз которого должен состояться в этом году. Если, конечно, всё пойдёт по плану; что в современной игровой индустрии — скорее исключение, чем правило.