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Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
Россия является второй страной в мире по числу пользователей Tor.
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Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина приложений Google Play приложение Tor Browser — соответствующую информацию опубликовали издание «Интерфакс» со ссылкой РКН на решение Саратовского районного суда.

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«Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещённому контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», — отметили в РКН.

Напомним, 7 декабря 2021 года разработчики сети Tor из организации Tor Project сообщили, что получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости удалить запрещённую в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован. Позже в тот же день в официальном блоге Tor появилось сообщение о блокировке.

В реестре запрещённой в РФ информации в качестве обоснования этого шага стоит ссылка на решение Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года. 8 декабря 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта сети Tor на территории РФ.

Уже 19 мая текущего года стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции по делу сайта проекта сети Tor в РФ, дело было передано на новое рассмотрение.

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В блоге проекта сказано, что Россия является второй страной в мире по числу пользователей Tor, ежедневно браузером пользуются более 300 тыс. человек.

#роскомнадзор #google play #tor
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