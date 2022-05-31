Вчера вечером французская студия Dontnod Entertainment, известная своей работой над Life is Strange, Vampyr и Twin Mirror, анонсировала на 31 мая некое важное заявление. Указанный день настал, но ничего важного — по крайней мере, для конечного пользователя — компания по факту не объявила. Просто отныне она называется не Dontnod Entertainment, а Don’t Nod, чего Кейн бы явно не одобрил.
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Никаких более важных новостей коллектив сегодня не сообщил, так что анонсов новых игр придётся ждать в последующих мероприятиях. А новых игр у компании в производстве находится приличное количество: если учесть не только собственные проекты студии, но и те, для которых она в рамках договоров со сторонними компаниями выступит в качестве издателя, то в общей сложности наберётся аж восемь различных игр. Большая часть из них — шесть — создаются Don’t Nod своими силами.
Стоит отметить, что репутация у студии за последние годы серьёзно «просела»: череда неудачных релизов с сомнительными решениями в области геймдизайна на пользу никогда не идут.