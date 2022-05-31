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Новости Software Игнатий Колыско
Исследование: 69 % россиян проводят время с играми, а 55 % делают это регулярно
Высокие цифры, надо отметить.
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Издание «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство Mediascope опубликовало результаты исследования, раскрывающего тему популярности игр в России. Выяснилось, что 69 % россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на разных платформах, а 55 % проводит время за играми регулярно.

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В том же отчёте указывается, что чаще всего россияне играют в игры на смартфонах — 42 %, при этом на персональные компьютеры приходится лишь 33 %, а на консоли — 9 %. Помимо этого, удалось установить, что 68 % российских пользователей мобильных телефонов указанного возраста играют на этом устройстве минимум один раз в месяц, а 40 % заходят хотя бы в одну мобильную игру ежедневно.

В агентстве Mediascope считают закономерным тот факт, что игры являются одной из лидирующих категорий мобильных приложений по времени использования: с долей 15 % они делят второе место с видеоресурсами.

На первом месте по популярности расположились социальные сети — у них 29 %. А вот мессенджерами и браузерами владельцы мобильных телефонов пользуются реже — у них соответственно 14 и 13 %.

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Возвращаясь к играм, стоит отдельно рассмотреть жанровые предпочтения. Наибольшей популярностью пользуются казуальные игры (например, «три в ряд»), они востребованы у 35 % опрошенных. Следом идут экшены (18 %) и стратегии (11 %). За ролевыми играми собралось только 9 % аудитории.

#игры #исследование #mediascope
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