Компания THQ Nordic некоторое время назад начала «дразнить» пользователей публикациями, предшествующими оглашению точной даты выхода ремейка экшена Destroy All Humans 2. Период «дразнилок» закончился, пора приступать к действиям: релиз проекта состоится 30 августа на всех актуальных платформах.
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Напомним, что в Destroy All Humans 2 Reprobed, а именно так официально называется ремейк, нас ждёт усовершенствованная графика и физика, более реалистичные катсцены и изменения из разряда «качество жизни».
Что до сугубо геймплейных механик, то их никто менять не будет — в этом, собственно, и смысл ремейка: улучшить здесь, усилить там, но при этом не затронуть «ядро» проекта.