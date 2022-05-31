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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк Destroy All Humans 2 выйдет в самом конце лета
30 августа, если точнее.
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Компания THQ Nordic некоторое время назад начала «дразнить» пользователей публикациями, предшествующими оглашению точной даты выхода ремейка экшена Destroy All Humans 2. Период «дразнилок» закончился, пора приступать к действиям: релиз проекта состоится 30 августа на всех актуальных платформах.

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Напомним, что в Destroy All Humans 2 Reprobed, а именно так официально называется ремейк, нас ждёт усовершенствованная графика и физика, более реалистичные катсцены и изменения из разряда «качество жизни».

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Что до сугубо геймплейных механик, то их никто менять не будет — в этом, собственно, и смысл ремейка: улучшить здесь, усилить там, но при этом не затронуть «ядро» проекта.

#thq nordic #destroy all humans 2
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