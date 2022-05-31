Saber Interactive продолжает со знанием дела подходить к вопросу обеспечения своего симулятора бездорожья SnowRunner новым контентом. Сегодня в игре стартовал седьмой сезон под названием Compete & Conquer («Соревнуйся и властвуй»), в рамках которого появилась «гоночная» трасса для грузовиков повышенной проходимости, позволяющая отточить своё мастерство и даже заработать призы.
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Вместе с тем в SnowRunner появилась новая игровая локация, сеттингом для которой стал штат Теннеси, новые автомобили, а также опция кроссплея с Nintendo Switch. Наконец, SnowRunner теперь полноценно доступна на PlayStation 5 и Xbox Series.
Заметив в видеоряде грузовики вымышленной марки «Azov», не торопитесь с выводами: техника данной марки, которая представляет собой замену «Камаза», присутствовала в SnowRunner ещё до стартовавших в феврале событий. Хотя, конечно, столь неоднозначные вещи из игр обычно принято удалять — чего только стоят две хорошо известные литеры, которые повсюду стали замечать в играх любители искать в любой ерунде скрытый глубинный смысл.