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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Трейлер и скриншоты Alaloth: Champions of the Four Kingdoms — партийной ролевой игры, вдохновлённой Baldur’s Gate и Pillars of Eternity
И с классической изометрией — куда уж без неё.
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Разработчики из студии Gamera Interactive собираются выпустить летом в раннем доступе свой проект — Alaloth: Champions of the Four Kingdoms. Это партийная ролевая игра с изометрической камерой, продуманным миром и глубокими персонажами.

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При создании Alaloth: Champions of the Four Kingdoms авторы вдохновлялись Baldur’s Gate и Pillars of Eternity, но с одной важной оговоркой. Боевая система проекта черпает все ключевые механики из Souls-подобных игр — убедиться в этом можно лично, просмотрев геймплейный трейлер.

События Alaloth: Champions of the Four Kingdoms происходят в тёмном фэнтезийном мире, декорации и общее устройство которого отсылает к самому мрачному периоду Средневековья. Тут следует обратиться к официальному описанию игры в Steam:

Алалот — тёмный бог, который обратился к своему пантеону и пришел в царство смертных. Там он лежит в заточении в Долине Бурь, где пересекаются четыре великих королевства людей, орков, эльфов и гномов. Из сердца Долины он распространяет зло по королевствам, решив погасить любой свет надежды для всех, кто называет этот мир своим домом. Бури, монстры, эпидемии, раздоры и великие драконы окружают землю — потребуются сила и мужество, чтобы победить Алалота в его темнице.

Мир Алалота состоит из четырех обширных территорий. На северо-западе находится Лес Голдвуд и Республика Ларастир, где эльфы хранят тайны богов в безопасности. К северо-востоку находятся горы под названием Клыки Кемота, где обитают дварфы, населяющие эту великую скалистую территорию: Карак-Хон. На юго-западе вы обнаружите пустоши, Пустошь Бага, где правят орки. На юго-востоке люди принесли цивилизацию в золотой век с огромным заливом городов, торговцами и процветающим ростом: Благословенное Королевство Эдхерест.

К основным особенностям Alaloth: Champions of the Four Kingdoms следует отнести: действительно хардкорную боевую систему, гибкую систему кастомизации персонажа, 12 компаньонов с уникальными предысториями, более 40 кланов и домов.

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Alaloth: Champions of the Four Kingdoms должна появиться в раннем доступе летом на ПК (Steam, GOG). Финальная версия также выйдет на консолях.

#alaloth champions of the four kingdoms #gamera interactive
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