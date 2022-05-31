О том, что обе части Monument Valley спустя многие годы всё же доберутся до PC, нам известно ещё с начала весны, когда разработчик проектов опубликовал соответствующее заявление. Ждать осталось совсем недолго: сегодня странички обоих проектов с подзаголовком Panoramic Edition появились в Steam с одинаковой датой релиза — 12 июля.
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Стоит отметить, что с момента выхода первой Monument Valley прошло уже восемь лет, а второй части — пять лет. В настоящее время коллектив Ustwo Games трудится над триквелом, релиз которого, по всей видимости, уже не за горами.
Обе части данной увлекательной головоломки завоевали большую популярность на мобильных устройствах и получили восторженные отзывы геймеров. Так что все действия студии-разработчика вполне логичны и закономерны.