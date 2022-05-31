Но довольны ли геймеры — вот куда более важный вопрос.

Хоррор Scorn, разработчики которого открыто вдохновлялись творчеством Гигера, должен выйти в свет осенью текущего года. И, по всей видимости, данные планы авторам проекта удастся реализовать: в свежем видеодневнике разработки представители студии Ebb Software заверили игроков в том, что довольны темпом, которым игра движется к релизу.

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В дополнение к данной приятной новости разработчики отметили, что Scorn — это в первую очередь именно хоррор, страшилка, а не шутер от первого лица. Как следствие, оружие здесь выполняет функцию решения совсем безвыходной ситуации: боеприпасов на всех тех чудовищ, которые стремятся полакомиться нашей плотью, даже близко не хватит. Кроме того, оружие может заклинить в самый неподходящий момент, поэтому самый надёжный способ решения проблем в Scorn — это просто их избегать.

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По плану, релиз Scorn состоится в октябре на PC и Xbox текущего поколения. А ближе к релизу узнаем, насколько компетентные в Ebb Software планировщики.