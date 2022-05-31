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Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean — тактическая стратегия про пиратов
Выглядит нормально.
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Разработчики из польской студии Mercat Games совместно с издательством Ultimate Games анонсировали свой первый проект — тактическую стратегию Frigato: Shadows of the Caribbean. Игроку здесь нужно будет примерить на себя роль капитана группы морских разбойников, которая всерьёз попытается сразиться с Королевским флотом Британии.

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Важнейшая цель героя Frigato: Shadows of the Caribbean — заполучить огромное сокровище Карибского моря. По пути следования к заветной мечте здешний искатель приключений под управлением игрока будет исследовать мир и раскрывать тёмные тайны как своего прошлого, так и прошлого подопечных.

Уже сейчас разработчики не стесняются заверять нас, что у каждого персонажа во Frigato: Shadows of the Caribbean будет набор уникальных способностей. Их обязательно нужно использовать, но делать это следует с умом и осторожностью. Утверждается, что от действий главного героя и команды его морских разбойников некоторые атрибуты здешнего мира станут меняться. Так, если перебить всю охрану на нужном аванпосте, то в следующий раз противник решит увеличить число защитников, сделав нужный объект более неприступным.

Frigato сочетает в себе дух морских приключений с легендами и хулиганским юмором. Авторы убеждены, что геймплей их грядущего проекта придётся по душе тем, кто без ума от игр серий Desperados, Commandos, Shadow Tactics, War Mongrels и Partisans 1941.

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Frigato: Shadows of Carribean должна выйти в 2023 году. Сначала игра появится на ПК (Steam, заявлена даже поддержка субтитров на русском), позже её портируют на консоли Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

#ultimate games #frigato shadows of the caribbean #mercat games
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