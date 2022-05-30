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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Life is Strange подготовили на завтра некий важный анонс
Но на этом информация исчерпывается.
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Французская студия Dontnod Entertainment, известная в первую очередь работой над серией Life is Strange, а во вторую — над Vampyr, подготовила на 31 мая некий анонс; причём, судя по всему, достаточно важный, поскольку для второстепенных анонсов подобные материалы обычно не публикуют.

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Стоит отметить, что в настоящее время Dontnod несмотря на череду неудачных релизов активно трудится над множеством различных проектов. Согласно отчёту за конец февраля текущего года, всего Dontnod так или иначе (лично или через сторонние студии, с которыми заключены издательские договоры) вовлечена в производство восьми игр. Никакой информации о них пока нет, но завтра эта ситуация, по всей видимости, исправится.

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Планы у Dontnod долгоиграющие: выпустить все эти восемь проектов компания рассчитывает до 2025 года.

#dontnod entertainment
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