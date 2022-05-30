Протокол не является общепринятым стандартом.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на платформе «VK Видео» была значительно увеличена скорость передачи подзагрузки контента. Это стало возможным благодаря внедрению новой технологии передачи данных на базе интернет-протокола HTTP/3.

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Разработчики заверили, что теперь видео на платформе будет запускаться ощутимо быстрее, а качество воспроизведения улучшится. Особо актуальным данное нововведение станет для пользователей с нестабильным интернет-соединением. Так, в мобильных сетях время старта ролика должно сократиться на 20-25 %. Протокол будет работать и для горизонтальных видео, и для коротких вертикальных роликов в «VK Клипах».

По результатам проведённого тестирования на группе пользователей, уменьшение задержки и числа буферизаций сократилось. А стабильность воспроизведения роликов, наоборот, повысилась. Девелоперы утверждают, что это особенно стало заметно в случае загрузки самого «тяжёлого» контента.

Результаты тестов показали, что быстрый старт положительно влияет на рост смотрения: пользователи с нестабильным соединением смотрят в среднем на 10% больше роликов за одну сессию. Кроме того, новый протокол повышает безопасность обмена данными, информация по нему передаётся исключительно в зашифрованном виде.

Новый протокол HTTP/3 не является общепринятым стандартом, его использует лишь считанное число компаний — у тех, кто является разработчиков высоконагруженных проектов и имеют возможность внедрить его в своих продуктах. Команда поддержки «ВКонтакте» разработала собственную реализацию протокола и для серверной части, и для работы с Сетью в плеере на уровне приложения.

Напомним также, ранее «ВКонтакте» предоставила разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы в своих продуктах. У девелоперов появилась возможность получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также к SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для Web-, iOS- и Android-приложений.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте и VK Видео:

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«Пользователи не любят ждать и сталкиваться с буферизацией. По нашему опыту, это особенно актуально в соцсетях и сервисах коротких видео. Здесь ролики должны стартовать моментально — ожидание в секунду уже заметно роняет удовлетворённость пользователя. А задержка в несколько секунд означает, что человек закроет ролик и уйдёт со страницы. Переход на протокол передачи данных нового поколения потребовал полного изменения в работе платформы на сетевом уровне, но, безусловно, стоил того: он позволил существенно улучшить качество смотрения видео при слабом или нестабильном интернет-соединении. Сетевые сбои особенно сильно влияют на тяжёлый видеоконтент и впечатление пользователей, именно для таких условий HTTP/3 даёт заметный эффект — +25% к скорости старта роликов».