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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
Протокол не является общепринятым стандартом.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на платформе «VK Видео» была значительно увеличена скорость передачи подзагрузки контента. Это стало возможным благодаря внедрению новой технологии передачи данных на базе интернет-протокола HTTP/3.

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Разработчики заверили, что теперь видео на платформе будет запускаться ощутимо быстрее, а качество воспроизведения улучшится. Особо актуальным данное нововведение станет для пользователей с нестабильным интернет-соединением. Так, в мобильных сетях время старта ролика должно сократиться на 20-25 %. Протокол будет работать и для горизонтальных видео, и для коротких вертикальных роликов в «VK Клипах».

По результатам проведённого тестирования на группе пользователей, уменьшение задержки и числа буферизаций сократилось. А стабильность воспроизведения роликов, наоборот, повысилась. Девелоперы утверждают, что это особенно стало заметно в случае загрузки самого «тяжёлого» контента.

Результаты тестов показали, что быстрый старт положительно влияет на рост смотрения: пользователи с нестабильным соединением смотрят в среднем на 10% больше роликов за одну сессию. Кроме того, новый протокол повышает безопасность обмена данными, информация по нему передаётся исключительно в зашифрованном виде.

Новый протокол HTTP/3 не является общепринятым стандартом, его использует лишь считанное число компаний — у тех, кто является разработчиков высоконагруженных проектов и имеют возможность внедрить его в своих продуктах. Команда поддержки «ВКонтакте» разработала собственную реализацию протокола и для серверной части, и для работы с Сетью в плеере на уровне приложения.

Напомним также, ранее «ВКонтакте» предоставила разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы в своих продуктах. У девелоперов появилась возможность получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также к SDK видеоплеера и быстрой загрузки медиафайлов для Web-, iOS- и Android-приложений.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте и VK Видео:

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«Пользователи не любят ждать и сталкиваться с буферизацией. По нашему опыту, это особенно актуально в соцсетях и сервисах коротких видео. Здесь ролики должны стартовать моментально — ожидание в секунду уже заметно роняет удовлетворённость пользователя. А задержка в несколько секунд означает, что человек закроет ролик и уйдёт со страницы. Переход на протокол передачи данных нового поколения потребовал полного изменения в работе платформы на сетевом уровне, но, безусловно, стоил того: он позволил существенно улучшить качество смотрения видео при слабом или нестабильном интернет-соединении. Сетевые сбои особенно сильно влияют на тяжёлый видеоконтент и впечатление пользователей, именно для таких условий HTTP/3 даёт заметный эффект — +25% к скорости старта роликов».

#вконтакте #отечественное по
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