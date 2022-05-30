С помощью специального видеоролика.

Через неделю с копейками на консолях состоится релиз SpellForce III Reforced. Изначально данное событие должно было случиться ещё в начале марта, то из-за возникших трудностей при разработке авторам пришлось на несколько месяцев задержать выход проекта. По всей видимости, теперь всё уже точно и без изменений, о чём свидетельствует специальный опубликованный разработчиками видеоролик, напоминающий о том, что SpellForce III Reforced выйдет на платформах наших меньших уже седьмого июня.

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Напомним, что Reforced-версия SpellForce III добавляет в игру расширенные древа навыков, улучшенную систему крафтинга, более совершенное управление, а также новый игровой контент, включая дополнительные сюжетные линии и поддержку пользовательских модификаций.

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На компьютерах «усиленная» версия появилась ещё в начале декабря.