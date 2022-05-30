Разработчики из отечественной студии Gamega Games анонсировали свой первый проект — ролевой экшен «Чернь», вдохновлённый Souls-подобными играми. Игра должна быть выпущена на ПК в 2023 году на ПК, после чего портировать на консоль Nintendo Switch.
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Авторы заверяют нас, что занимаются созданием игры в стилистике тёмного фэнтези с примесями метроидвании. Действие «Черни» происходит в вымышленной вселенной, чем-то напоминающей Русь IX века. Тут и языческие ритуалы, и тайный мир с уникальными противниками и союзниками, и странные культы, и много чего ещё.
В боевой системе ролевого проекта «Чернь» найдётся место оружию ближнего боя, магии с оберегами и артефактами. Игрок сможет построить из всех этих компонентов уникальную боевую сборку, которая будет подчёркивать его индивидуальность в решении сложных геймплейных задач.
У проекта «Чернь» есть анонсирующий трейлер и парочка скриншотов. Если перейти на официальный сайт Gamega Games, то можно узнать, что главной компании является Елизавета Лебедкина — она же стримерша с ником Liz0N. В состав команды входят разработчики-энтузиасты. Получится ли у ребят сделать что-то стоящее — узнаем только в следующем году. И пожелаем им удачи.