На днях в Сети стала появляться информация о том, что Diablo Immortal несмотря на здравый смысл обойдёт стороной Россию. Официально (если не считать техподдержку, которая вполне может ошибаться) это пока не подтверждено, но все действия Blizzard намекают именно на наиболее негативное развитие событий. Тем не менее, русскую локализацию компания убирать из игры не собирается, о чём сегодня сообщил глава Blizzard Майк Ибарра, отвечая на соответствующий вопрос в своём Twitter.
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Как справедливо заметил вопрошающий, играть в игры на русском языке предпочитают не только в России, но и во многих странах СНГ. На что Ибарра ответил, что опция русского языка в Diablo Immortal останется.
Напомним, что релиз Diablo Immortal состоится 2 июня на Android и iOS; в тот же день начнётся бета-тестирование PC-версии. Кто был прав в своих предположениях касательно появления проекта в российском регионе, узнаем через пару дней.