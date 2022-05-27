Activision Blizzard вскоре после начала спецоперации приостановила продажи своих игр в России, однако уже ранее приобретённые копии продолжают функционировать. В большинстве случаев аналогичная практика распространяется и на условно-бесплатные игры: они остаются доступными в России. Но Blizzard, по всей видимости, избрала иную тактику.
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В частности, пользователи заметили, что в России недоступна предзагрузка готовящейся к скорому релизу Diablo Immortal. Более того, из российского региона соответствующий проект попросту не появляется в поисковой выдаче ни в App Store, ни в Google Play. Кроме того, обычно Blizzard всегда отдельно упоминала московский часовой пояс для удобства российских пользователей, но в случае с Diablo Immortal Москвы на карте релизов попросту не наблюдается.
Стоит отметить, что помимо мобильных устройств Diablo Immortal также выйдет и на персональных компьютерах. Второго июня, в день релиза мобильных версий, в Battle.net появится возможность участия в бета-тестировании PC-версии проекта, однако, как сообщают пользователи, в России опция предзагрузки в сервисе Blizzard также отсутствует.