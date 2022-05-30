Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Популярная игра V Rising может со временем выйти на консолях
Но время у данного проекта вряд ли имеется.
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Стремительный рост популярности вампирского «выживача» V Rising, которого удалось добиться только на одной, причём не особо распространённой в глобальном выражении платформе PC, ожидаемо порождает в головах разработчиков желание пойти быстрее, выше и сильнее. В частности, представители студии Stunlock не исключили возможности выпуска своего творения на консолях.

реклама

На сегодняшний день об этом, однако, говорить пока слишком рано. Во-первых, V Rising всё-таки не вышла в релиз, а поступила в продажу в статусе проекта в раннем доступе; иными словами, ещё, мягко говоря, совсем не готового к релизу. Во-вторых, всё внимание студии сейчас сосредоточено на PC-версии как основной и единственной платформе, на которой сейчас распространяется игра.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

V Rising получила высокие пользовательские оценки и привлекла внимание свыше миллиона человек за первую неделю продаж. Естественно, рано или поздно ажиотаж сойдёт на нет, игра в отсутствие нового контента многим наскучит, и консольные версии уже могут утратить свою актуальность.

#v rising
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
Вампирский боевик V Rising сохранил лидерскую позицию в недельном чарте продаж Steam
Тираж вампирского боевика V Rising за неделю превысил один миллион копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
7
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
12
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
10
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
52
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
51
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

taurus88
16:30
ведьмак - говно, говорю это как человек который прошёл все 3 игры и прочитал всю серию книг. ход королевы ну почти кал тоже, для девочек и их мамочек, ну и женоподобных анимэдрочеров. любовь смерть ...
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
Александр Бусырев
16:29
Ля ципсошник- дочь офицера ты хотя бы аккаунт выбрал бы по ситуации, а то еще бы на сайте overclocа гламурную модель бы выбрал, чтобы комменсрантить)
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Алексей Румянцев
16:27
ведьмак даже не начинал смотреть(хватило рекламы), от vldl ролики про ведьмака намного качественней, роботы странная хрень, пара роликов норм, а остальное трэш,ход королевы не смотрел, странные дела(в...
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
felsher 03
16:27
Спасибо, не продолжай)) Фантастику про пидоров мутантов с наркоманами смотрите сами. По сути сервер - засирать мозги подросткам.
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
Александр Бусырев
16:26
А он там не нужен, очко по требованием не подходит)
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
taurus88
16:26
учитывая что восточная часть вчерашней незалежной так лихо гонит бандерлогов обратно в их норы, то будет лимонов 155 наверное.
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Александр Бусырев
16:25
Да из тебя русский такой же как из быть или) Ципсош нещастный
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Александр Бусырев
16:24
А ты че на Росс сайте делаешь? Пистуй в зону УА там на правильном протестном языке находись
Nvidia: уход с российского игрового рынка не вызовет проблем, так как он приносил всего 4% выручки
Андрей Маликов
16:23
цены указаны с учётом 19-процентного НДС, т.е. 6700XT = 34тыс с учетом 20 НДС. https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2022/05/30/1066944/radeon_price.jpg
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
taurus88
16:23
надо работать, не пить, не курить, почаще трахать своих баб, заставлять их рожать, и деток своих поднимать, делать из них людей. только так вернёте себе развитие как нации.
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем