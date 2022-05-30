Стремительный рост популярности вампирского «выживача» V Rising, которого удалось добиться только на одной, причём не особо распространённой в глобальном выражении платформе PC, ожидаемо порождает в головах разработчиков желание пойти быстрее, выше и сильнее. В частности, представители студии Stunlock не исключили возможности выпуска своего творения на консолях.
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На сегодняшний день об этом, однако, говорить пока слишком рано. Во-первых, V Rising всё-таки не вышла в релиз, а поступила в продажу в статусе проекта в раннем доступе; иными словами, ещё, мягко говоря, совсем не готового к релизу. Во-вторых, всё внимание студии сейчас сосредоточено на PC-версии как основной и единственной платформе, на которой сейчас распространяется игра.
V Rising получила высокие пользовательские оценки и привлекла внимание свыше миллиона человек за первую неделю продаж. Естественно, рано или поздно ажиотаж сойдёт на нет, игра в отсутствие нового контента многим наскучит, и консольные версии уже могут утратить свою актуальность.