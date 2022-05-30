Вот это правильное действие. Бить капиталиста надо по самому больному — по портмоне.

Как известно, компания Sony, хоть её родина и находится на самом Востоке, но финансово и политически она всё же аффилирована с Западом. Как следствие, Sony присоединилась к бесперспективным в плане достижения поставленных «целей» действиям и приостановила свою работу в России, попутно отключив для россиян доступ к магазину PlayStation. Подставлять вторую щёку — это дело, быть может, и благородное, но не особо эффективное; куда правильнее будет осуществить ответный удар, чем и занялась группа россиян, о чём сообщает издание «Ведомости».

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Согласно сведениям издания, 25 мая Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к европейскому подразделению Sony от 28 истцов, требующих не только восстановления полноценной работы PlayStation Store, но и выплаты компенсации за моральный ущерб в размере 280 миллионов рублей, или по 10 миллионов на каждого истца.

По словам представителя группы истцов, налицо прямое нарушение российского законодательства, которое не допускает одностороннего отказа компании от исполнения своих обязательств в силу политических причин.

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Юристы, впрочем, сомневаются в перспективности данного иска. И причина у этого простая: европейское подразделение Sony располагается в Лондоне, и разбираться с ним в юридическом поле при таких обстоятельствах может быть равносильно переливанию из пустого в порожнее.