К восторгу для всех, в том числе и для самих разработчиков, «вампирский» экшен V Rising моментально завоевал популярность и за считанные дни разлетелся тиражом сначала в пятьсот тысяч, а затем — в миллион экземпляров. Стоит ли удивляться, что на фоне таких успехов игра уже вторую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam? Именно этому, собственно, и посвящён свежий чарт продаж в сервисе Valve.
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Если коротко, то изменений в чарте произошло немного — разве что «высокоточный» шутер Sniper Elite 5 стартовал со скромной десятой позиции. В остальном результаты похожи на прошлую неделю: в тройке лидеров помимо V Rising также разместились Steam Deck и, что куда более удивительно, Elden Ring.
Десятка лидеров в целом выглядит следующим образом:
- V Rising;
- Steam Deck;
- Elden Ring;
- FIFA 22;
- My Time at Sandrock;
- V Rising Founders Pack Eldest Bloodline;
- Valve Index VR Kit;
- Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix+ VIP Edition;
- No Man’s Sky;
- Sniper Elite 5.