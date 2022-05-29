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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Вампирский боевик V Rising сохранил лидерскую позицию в недельном чарте продаж Steam
Всё слишком ожидаемо, чтобы изображать удивление.
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К восторгу для всех, в том числе и для самих разработчиков, «вампирский» экшен V Rising моментально завоевал популярность и за считанные дни разлетелся тиражом сначала в пятьсот тысяч, а затем — в миллион экземпляров. Стоит ли удивляться, что на фоне таких успехов игра уже вторую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam? Именно этому, собственно, и посвящён свежий чарт продаж в сервисе Valve.

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Если коротко, то изменений в чарте произошло немного — разве что «высокоточный» шутер Sniper Elite 5 стартовал со скромной десятой позиции. В остальном результаты похожи на прошлую неделю: в тройке лидеров помимо V Rising также разместились Steam Deck и, что куда более удивительно, Elden Ring.

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Десятка лидеров в целом выглядит следующим образом:

  • V Rising;
  • Steam Deck;
  • Elden Ring;
  • FIFA 22;
  • My Time at Sandrock;
  • V Rising Founders Pack Eldest Bloodline;
  • Valve Index VR Kit;
  • Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix+ VIP Edition;
  • No Man’s Sky;
  • Sniper Elite 5.
#steam #valve #v rising
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