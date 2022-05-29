Всё слишком ожидаемо, чтобы изображать удивление.

К восторгу для всех, в том числе и для самих разработчиков, «вампирский» экшен V Rising моментально завоевал популярность и за считанные дни разлетелся тиражом сначала в пятьсот тысяч, а затем — в миллион экземпляров. Стоит ли удивляться, что на фоне таких успехов игра уже вторую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam? Именно этому, собственно, и посвящён свежий чарт продаж в сервисе Valve.

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Если коротко, то изменений в чарте произошло немного — разве что «высокоточный» шутер Sniper Elite 5 стартовал со скромной десятой позиции. В остальном результаты похожи на прошлую неделю: в тройке лидеров помимо V Rising также разместились Steam Deck и, что куда более удивительно, Elden Ring.

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Десятка лидеров в целом выглядит следующим образом: