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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ сообщили об отмене русской локализации Gotham Knights
Игра в основном русскоязычном регионе всё равно продаваться официально не будет.
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После того как крупные издатели игр присоединились к абсолютно бесперспективной в плане поставленных задач акции «Уйди из России», перед ними возникла весьма интересная дилемма: продолжать подготавливать для проектов русскоязычные локализации, понимая, что на русском говорят не только в России, или же всё как следует подсчитать. Расчёты, естественно, следует вести исходя из наиболее негативного сценария, коим в данном случае будет даже если и возврат компаний на российский рынок, то явно не в обозримой перспективе. Вот Warner Bros. Games, судя по информации журналиста Питера Пишки, подсчитала и приняла решение отменить русскоязычную локализацию для супергеройского боевика Gotham Knights.

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Стоит отметить, что на данный момент соответствующей информацией поделился только один журналист, который в своём материале сослался на анонимных сотрудников ответственной за Gotham Knights студии WB Games Montreal. Надежд на позитивный исход событий, впрочем, это не добавляет. Во-первых, русский язык убрали из списка поддерживаемых на официальной Steam-странице Gotham Knights, а во-вторых, русскоязычная версия официального сайта проекта теперь вполне однозначно высвечивает ошибку 404.

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Релиз Gotham Knights запланирован на 25 октября на PC и консолях текущего поколения. Игра повествует о том, как четвёрка «учеников» Бэтмена — Найтвинг, Красный колпак, Робин и Бэтгёрл — наводят порядок в Готэме. Допускается как одиночное, так и совместное прохождение на двоих. По слухам, кооператив могут расширить до квартета.

#wb games #wb games montreal #gotham knights
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