Чувства чувствами, но бизнес их не терпит.

Plague Inc. — весьма «залипательная» игра, в которой нам необходимо создать максимально смертоносный вирус и уничтожить им всё человечество на планете. В период ковидной пандемии проект неожиданно получил огромную популярность, а вместе с ней и рекордную прибыль. Дошло до того, что разработчик проекта решил воспользоваться ситуацией и выпустил альтернативный проект, посвящённый обратному действию — поиску вакцины от этого самого вируса.

реклама

Теперь, когда ковидная истерика отошла на десятый план на фоне куда более серьёзных проблем в мире, создатель проекта Джеймс Вон рассказал, как воспринял скачкообразный рост популярности проекта на фоне пандемии. По словам разработчика, данная ситуация для Plague Inc. не нова: проект постоянно наблюдал скачки популярности на фоне различных заболеваний, о которых из всех утюгов трубили средства массовой информации.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке

Во всех таких случаях, а в особенности во время пандемии COVID-19, Вона терзали противоречивые чувства: с одной стороны, ему приятно наблюдать за ростом популярности своего творения, с другой стороны, неловко, что популярность вызвана не самой игрой и её качеством, а именно глобальными эпидемиями. Стыдиться Вону и его команде, впрочем, нечего: разработчики направили часть прибыли с продаж игры во Всемирную организацию здравоохранения, внеся тем самым весомую лепту в дело преодоления эпидемиологического кризиса.