Plague Inc. — весьма «залипательная» игра, в которой нам необходимо создать максимально смертоносный вирус и уничтожить им всё человечество на планете. В период ковидной пандемии проект неожиданно получил огромную популярность, а вместе с ней и рекордную прибыль. Дошло до того, что разработчик проекта решил воспользоваться ситуацией и выпустил альтернативный проект, посвящённый обратному действию — поиску вакцины от этого самого вируса.
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Теперь, когда ковидная истерика отошла на десятый план на фоне куда более серьёзных проблем в мире, создатель проекта Джеймс Вон рассказал, как воспринял скачкообразный рост популярности проекта на фоне пандемии. По словам разработчика, данная ситуация для Plague Inc. не нова: проект постоянно наблюдал скачки популярности на фоне различных заболеваний, о которых из всех утюгов трубили средства массовой информации.
Во всех таких случаях, а в особенности во время пандемии COVID-19, Вона терзали противоречивые чувства: с одной стороны, ему приятно наблюдать за ростом популярности своего творения, с другой стороны, неловко, что популярность вызвана не самой игрой и её качеством, а именно глобальными эпидемиями. Стыдиться Вону и его команде, впрочем, нечего: разработчики направили часть прибыли с продаж игры во Всемирную организацию здравоохранения, внеся тем самым весомую лепту в дело преодоления эпидемиологического кризиса.