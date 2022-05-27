Речь идёт о правообладателях из недружественных стран.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета. Согласно документу, у иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии.

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Рассчитываться в рублях через специально открытые банковские счета можно с правообладателями, которые связаны с иностранными государствами, совершающими в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Под последние подпадают публичная поддержка санкций в отношение России, запрет на использование своих разработок или товарных знаков из-за санкций.

Если правообладатели прекратили или приостановили работу в стране, дискредитируют российскую армию, в неприличной форме выражают неуважение к России, её обществу, властям и официальным символам, в том числе в сети Интернет — то это тоже считается недружественными действиями.

Сам счёт будет открыт на имя правообладателя, но его присутствие в этот момент не требуется. Правительство также определит список банков, в которых можно будет открыть счета. После открытия счёта банк обязан сообщить об этом и передать реквизиты правообладателю. Сделать это можно как по почте (электронной или обычной), так и по телефону.

Должник может не переводить деньги и пользоваться правами на музыку и фильмы, как и раньше до согласия правообладателя. Согласие на перевод считается факт публикации правообладателем реквизитов специального счёта. Также правообладатель может списать деньги со счёта или перевести их на другой счёт в любом банке только с разрешения специальной правительственной комиссии.

Сам указ вступил в силу с сегодняшнего дня — то есть, с 27 мая. Правительству остаётся составить список банков для открытия счетов и правила работы комиссии в течение 10 дней.

Издание «Коммерсантъ» ранее писало о том, что музыкальные мейджор-лейблы и онлайн-кинотеатры предупредили российские власти о рисках новой формы расчёта с иностранными правообладателями через специальный рублёвый счёт в банке.

Представители музыкальных лейблов тогда выразили общее мнение, что в случае подписания соответствующего проекта указа президента (уже подписан) правообладатели «не смогут оперативно получать к этому счёту доступ и платить российским работникам и артистам». А видеосервисы боятся, что новый механизм приведёт к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы. Обе группы компаний предлагали сделать расчёты через специальный счёт правом, а не обязанностью.

Со стороны лейблов свою позицию выразили члены Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), которая объединяет Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании.

А вот именно члены ассоциации интернет-видео (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju, «Триколор» и др.) предложили сделать расчёты через спецсчет «правом, а не обязанностью» для российских должников. Гендиректор ассоциации Алексей Бырдин выразил тогда мнение, что, если российская компания испытывает сложности с переводом платежей в валюте или иностранный правообладатель не соблюдает обязательства перед ней, право на особую процедуру расчетов для неё необходимо.

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«Но если это будет обязанность, из-за сложной правовой конструкции указа какой-то один игрок сможет вызвать цепную реакцию, и уже все российские компании будут обязаны платить иностранному партнеру по особой процедуре» — подытожил Алексей Бырдин. По мнению главы ассоциации, это создаёт риск массового расторжения договоров и лишит всех российских лицензиатов прав на иностранный контент, считает он, что приведёт к падению спроса на услуги аудиовизуальных сервисов и операторов платного ТВ, а также «радикальному снижению» аудитории многих телеканалов.