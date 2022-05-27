Уже доступно для всех игроков.

На официальном канале популярной онлайн-игры New World появился трейлер дебютировавшего PvP-режима. Он предлагает принять участие в боях формата «три на три игрока» сразиться друг с другом за почётное звание самых сильных. Разумеется, победителям достаются все награды и бонусы.

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Для победы в этом режиме нужно одержать верх в трёх матчах подряд. Каждый такой забег длится две минуты, а с каждым новым матчем размер арены для боя уменьшается — вокруг игроков станет появляться огненная стена.

Свежий PvP-режим — далеко не единственное новшество текущего апдейта. Одновременно с ним в игре также появились новые PvP-навыки, новая внутриигровая валюта и отдельный опыт режима. Что касается валюты, то её можно зарабатывать именно в боевых стычках с живыми игроками, покупая разные приятные «плюшки» для своего персонажа.

Для участия в PvP-матчах нужно, чтобы у героя был минимум 20-й уровень (чем выше — тем лучше). Разработчики также припасли контент и для одиночек — например, тут появились миссии в серии заданий Varangian Knights.

«Продолжите историю варяжских рыцарей и их завоевания власти. В этом эпизоде игроки встретятся с четырьмя новыми врагами-варягами: Крушителем, Копьеносцем, Псом и Магом. Найдите Эбигейл Роуз рядом с новым лагерем варягов в Sorcerers Delve в Everfall, чтобы начать цепочку квестов эпизода 2. Рекомендуется для игроков 25-30 уровня» — гласит официальное описание сюжетной части обновления.

Свежий апдейт для New World также внёс определённые правки в балансе, улучшил поведение искусственного интеллекта, а также исправил другие мелкие ошибки. Почитать подробнее обо всех изменения можно, например, на отдельной странице в Steam.

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Онлайн-игра New World доступна в магазине Valve, на момент написания этого материала у неё было 67 % положительных отзывов из более 194 тысяч написанных.