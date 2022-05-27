Если вам нужен пример индифферентности разработчиков по отношению к собственному творению, то далеко идти не стоит: FromSoftware, до которой игроки в Dark Souls пытались достучаться на протяжении четырёх месяцев, жалуясь на отказавшие игровые серверы, только сейчас соизволила прокомментировать ситуацию.
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Ситуация аховая, и наконец-то от FromSoftware поступило официальное заявление, согласно которому студия подтверждает, что починит игровые серверы Dark Souls. Судя по комментарию, компания только сейчас приступила к решению данной проблемы, поэтому неясно, сколько времени потребуется, чтобы восстановить работоспособность сетевой инфраструктуры проекта.
Одно ясно точно: четыре месяца больно ударили по «онлайну», так что FromSoftware теперь может особо не торопиться: хуже уже вряд ли будет.