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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dark Souls наконец-то заявили о намерениях восстановить игровые серверы проекта
Спустя четыре месяца оно кому-нибудь ещё надо?
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Если вам нужен пример индифферентности разработчиков по отношению к собственному творению, то далеко идти не стоит: FromSoftware, до которой игроки в Dark Souls пытались достучаться на протяжении четырёх месяцев, жалуясь на отказавшие игровые серверы, только сейчас соизволила прокомментировать ситуацию.

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Ситуация аховая, и наконец-то от FromSoftware поступило официальное заявление, согласно которому студия подтверждает, что починит игровые серверы Dark Souls. Судя по комментарию, компания только сейчас приступила к решению данной проблемы, поэтому неясно, сколько времени потребуется, чтобы восстановить работоспособность сетевой инфраструктуры проекта.

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Одно ясно точно: четыре месяца больно ударили по «онлайну», так что FromSoftware теперь может особо не торопиться: хуже уже вряд ли будет.

#fromsoftware #dark souls
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Я знал, что куртка выживает только благодоря России)
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Ну да, в РФ-то митингов нет. (наверное, оттого, что всё пучком)
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mistergrim
20:14
Сравнивать инмарсат со старлинком — это примерно как диалап с нормальным интернетом по кабелю.
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Игорь Виниченко
20:13
Ну понятно все с тобой
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Pavelshakh
20:13
Логика с реальным положением дел ничего не имеет общего.
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Mad Deepness
20:13
Только вся это "мега скорость" SSD, обеспечивается DRAM-кешем. А запись на массив по факту не особо быстрая. Да и версия PCI-E никак не ограничивает, ибо ее там с избытком даже на 3.0
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Pavelshakh
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Все, это клиника. Наверное из секты тех, кто сжигает вышки 5g. Напиши где-нибудь ещё такое утверждение. И увидишь ответ.
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RustamS
20:11
Ждем чтобы с лучами в 4К на 120 к/с и не дороже 5000 юаней!
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