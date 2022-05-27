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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор оштрафовал Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google за нарушение требований по локализации данных
Google — уже повторно.
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Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда зарубежных интернет-компаний за «нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России».

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Напомним также, ранее РКН потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, которые подтверждали бы, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ.

Выяснилось, что интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google не смогли своевременно предоставить такие данные. В отношении всех компании (кроме Google) были составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. А вот Google была обвинена в повторном нарушении требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

В прошлом году Google привлекалась к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Суд наложил штраф в размере 3 млн рублей, но компанией он вовремя уплачен не был. По российскому законодательству, оператор персональных данных обязан «обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение уточнение, извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на её территории».

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Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищённости персональных данных российских пользователей, а отсутствие подтверждения факта локализации БД российских граждан на территории РФ влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения этого требования — от 6 млн до 18 млн рублей.

#apple #google #роскомнадзор #twitch
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