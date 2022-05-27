А кто-то до сих пор играет в версию от 2014 года.

Minecraft остаётся самой популярной видеоигрой, поэтому Mojang не остаётся ничего другого, как своевременно снабжать своё творение новым контентом. Сегодня, например, стало известно, что уже седьмого июня песочница получит крупное дополнение под названием The Wild Update. По словам разработчиков, перед нами одно из крупнейших обновлений для Minecraft в целом и крупнейшее за последние несколько лет.

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В состав обновления войдут новые блоки (те самые «кубы»), мобы, предметы, а также два новых биома, один из которых появляется только в глубинах игрового мира. Очевидно, нарваться на данный биом, охраняемый мощным стражем, можно будет в основном при разработке глубоких алмазоносных шахт. Второй биом — мангровые болота — отличается уникальной флорой и фауной: здесь можно раздобыть полезные материалы и посмотреть на местных жаб. Поскольку после обновления в Minecraft заметно возрастёт объём воды, разработчики предусмотрели возможность установки сундука с добычей непосредственно в лодку. Так сказать, для дополнительного удобства.

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Minecraft в виде полноценной игры появилась на свет осенью 2011 года и до сих пор остаётся одним из главных интерактивных развлечений на планете. Поистине удивительная история.