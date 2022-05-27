Как вам всем отлично известно, Activision Blizzard переходит под контроль Microsoft в рамках крупнейшей сделки в истории игровой индустрии. Процесс, конечно, ещё только проходит, и завершить его стороны надеются к лету следующего года, но некоторые ранее заключённые между Activision Blizzard и третьими сторонами договоры всё же сохранятся и будут выполнены несмотря на смену обстоятельств. В частности, авторитетный инсайдер Том Хендерсон уточнил, что сделка между Activision и Sony касательно Call of Duty сохранится на ближайшие три проекта во франшизе.
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Под сделкой между Activision и Sony, надо понимать, подразумевается выпуск игр серии на консолях PlayStation, а также предоставление некоторых эксклюзивных возможностей вроде раннего доступа к бета-тестированию.
Учитывая, что игры серии Call of Duty выходят ежегодно, вполне возможно, что соглашение с Sony будет действовать до 2024 или даже до 2025 года включительно — в зависимости от того, в какой системе отсчёта действует Activision: до заявления о переходе под контроль Microsoft или же после.