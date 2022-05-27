Судя по всему, второго DLC можно уже не ждать.

Сооснователь CD Projekt Адам Кичиньский решил прокомментировать планы разработчиков по предстоящему дополнению для Cyberpunk 2077, сделал он это в рамках общения с инвесторами. Руководитель подтвердил, что грядущий крупны DLC должен стать последним проектом на базе собственного движка студии Red Engine.

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Здесь нужно отметить, что сам CD Projekt RED официально не объявляла о том, что Cyberpunk 2077 получит только один аддон, но заявление Кичиньского недвусмысленно даёт понять, что это действительно так.

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Чуть ранее в Сеть попали текстовые файлы с возможными диалогами из дополнения, которые содержали серьёзные сюжетные спойлеры. Там «засветились» названия локаций, имена персонажей и многое другое. Действие DLC будет происходить в Пацифике — районе, который присутствовал и в оригинальной игре, но был откровенно сырым и недоделанным. Самые внимательные игроки утверждают, что сюжет дополнения повлияет на финал основной кампании.