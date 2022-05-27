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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В космическом приключении No Man’s Sky стартовала экспедиция «Левиафан», посвящённая временной петле
События там довольно интересные.
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Разработчики космического приключения No Man’s Sky объявили о запуске седьмой экспедиции, которая получила название «Левиафан». Событие, которое включает в себя новую историю о временной петле, также сочетает в себя отдельные механики роглайта, а всё это великолепие продится шесть недель.

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Представители Hello Games утверждают, что «Левиафан» отличается от предыдущих экспедиций в No Man’s Sky. По сюжету игроки должны каким-то образом вырваться из временной петли и помочь специалисту Поло выяснить причину её возникновения. Каждый новый виток во временной петле будет помогать исследователям подсказками с фрагментами воспоминаний. И вот здесь во внимание обязательно принимается количество участников исследования — чем их больше, тем лучше эти самые фрагменты воспоминаний.

Участие в экспедиции предполагает также получение наград в виде украшений для базы. Будет там и другой контент: плащ Китобоя, питомец (детёныш Левиафана, которого можно поселить на базе), энергетический хвост для корабля и огромный кит, которого разрешат добавить во флот на правах живого фрегата. После завершения события прогресс игроков будет перенесён в режим выживания, а награды сделаются доступными с любого сохранения.

Обновление «Левиафан» также исправило несколько технических ошибок и улучшило работу игры на консоли Xbox Series S. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

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No Man’s Sky доступна на ПК, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#hello games #no mans sky
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