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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CDPR перешла к следующему этапу производства нового «Ведьмака»
Релиз, впрочем, ещё вопрос даже не среднесрочной перспективы.
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О том, что CD Projekt RED трудится над новым «Ведьмаком», нам известно уже на протяжении нескольких месяцев. Теперь же в рамках финансового отчёта, в котором за редчайшим исключением не было сказано ничего интересного, головная компания CD Projekt уточнила, что производство новинки перешло в следующую фазу.

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По всей видимости, речь идёт о стадии так называемого препродакшена. Обычно под данным термином в игровой промышленности подразумевается этап проектирования мира, подготовки его сюжетной линии, действующих лиц и так далее. Иными словами, первый шаг в сторону релиза после зарождения самой идеи проекта.

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Никакой информацией касательно новинки, естественно, с нами не делятся. Во-первых, делиться пока особо нечем, а во-вторых, слишком это преждевременно. На сегодняшний день известно лишь то, что в следующем «Ведьмаке» появится ведьмачья школа Рыси, что, учитывая отсутствие упоминаний данной школы в трилогии с Геральтом в главной роли, позволяет предположить, что нас ждёт полностью новый сеттинг.

#cd projekt red #cd projekt
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