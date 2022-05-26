Иными словами, вся игра тоже опоздает. Без онлайна подобные проекты не нужны.

До запуска хоррора The Quarry осталось две недели, но разработчики из Supermassive Games не смогли удержаться и всё-таки выплеснули на геймеров неприятные известия. Оказалось, что 10 июня выйдет неполная версия игры — лишённая сетевого режима. Мультиплеер придётся ждать ещё почти месяц — до 8 июля.

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Учитывая, что подобные проекты интересны именно своим мультиплеером, правильно будет заявить, что полноценный релиз The Quarry откладывается на месяц, ведь с десятого июня пользователи смогут играть только в одиночном формате и в локальном кооперативе.

The Quarry представляет собой хоррор, повествующий о группе подростков в летнем лагере, столкнувшейся с некой злой силой, которой им предстоит как-то противодействовать. Тема максимально «избитая», но разработчики уверены, что на её эксплуатации ещё можно проехать пару километров заработать денег. Кто был прав, а кто просчитался, узнаем к концу лета.