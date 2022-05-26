Под данную категорию попадает много чего.

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Киберспорт давно стал частью современной реальности. Государство, как оно часто бывает, медлит с признанием реальности, однако теперь официально признанных киберспортивных дисциплин в России стало больше. Так, на портале правовой информации теперь можно обнаружить приказ Министерства спорта Российской Федерации №333 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, вида спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».

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На седьмой странице документа можно заметить, что ведомство официально признало «тактический трёхмерный бой» одним из видов спорта категории «компьютерный спорт».

Как сообщается, в данную категорию входят шутеры, причём, как от первого, так и от третьего лица. Среди перечисленных дисциплин, например, CS:GO, Overwatch, World of Tanks, War Thunder, Valorant, Rainbow Six Siege и другие.

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По словам президента Федерации компьютерного спорта Дмитрия Смита, официальное признание Министерством данной киберспортивной дисциплины «открывает новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России».