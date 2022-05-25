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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dune Spice Wars поделились планами развития игры на ближайшее время
Их (планов) мало, но они есть.
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Совсем недавно (в исторической, понятно, перспективе) глобальная стратегия Dune Spice Wars добралась до прилавков в статусе продукта в раннем доступе. Данный статус ко многому разработчиков обязывает, и они данные обязательства потихонечку стараются выполнять.

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В частности, сегодня представители Shiro Games сообщили, что в течение лета текущего года добавят в Dune Spice Wars сетевой режим, а также функцию совместного прохождения. Вместе с тем до конца августа в игру намереваются добавить новую игровую фракцию с новым уникальным победным условием. Помимо вышесказанного разработчики также трудятся над обновлением Air & Sand, которое добавит в Dune Spice Wars космопорты, корабли и другие продвинутые боевые отряды.

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Dune Spice Wars является одной из нескольких запланированных к релизу игр по «Дюне». Несмотря на статус раннего проекта, стратегия получила высокие пользовательские оценки. Полноценный релиз состоится только в следующем году, и то — если всё пойдёт по плану, чего в игровой индустрии последние несколько лет не происходит в принципе.

#funcom #dune spice wars #shiro games
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